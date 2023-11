Comment déguiser son chat à l’occasion d’une soirée d’Halloween ?

Célébrée le 31 octobre de chaque année, Halloween, surnommée « la soirée des terreurs », est une fête pendant laquelle tout le monde se déguise en sorcier, en fantôme ou en un personnage terrifiant. Si vous prévoyez de passer cette soirée en compagnie de votre chat, il va alors falloir que ce dernier soit également déguisé. À ce propos, voici quelques astuces.

Quel costume choisir pour son chat ?

Bien avant d’embarquer votre ami félin pour une soirée d’Halloween, il est d’abord important de lui trouver un déguisement dans lequel il pourra bien se sentir et profiter de l’ambiance. Afin de trouver le costume idéal pour cette occasion, il existe de nombreuses astuces que vous pourrez suivre. Pour commencer, faites un tour sur le site fêter halloween avec mon chat pour découvrir quelques idées de déguisement à adopter.

Le premier critère dont vous devez tenir compte lors de la sélection, c’est la matière de fabrication du vêtement. La majorité des chats ne supportent pas les matières synthétiques telles que le polyester. Il serait donc judicieux de les éviter. Pour garantir le confort de votre animal, privilégiez les costumes bien ajustés, c’est-à-dire, pas trop volumineux, ni trop serrés.

Comment porter le costume à son animal ?

Une fois que vous aurez acquis la combinaison adéquate, il ne restera plus qu’à l’enfiler au chat. Il est souvent conseillé que ceci soit fait au moins une fois avant la fête. Ainsi, l’animal aura le temps de s’y familiariser. Faites allonger l’animal au sol et sur le dos. Prenez ensuite les pattes du minet et passez-les une à une dans celles du vêtement.

Dès que vous finissez cela, il faudra boutonner le costume ou fermer sa fermeture avant de faire passer la tête de l’animal par l’ouverture de la capuche. Par ailleurs, pour certains modèles de déguisement, il suffit de mettre le vêtement autour du cou de votre matou.